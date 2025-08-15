В Волгограде подъезд к «танцующему» мосту из-за ДТП встал в 3-километровой пробке





15 августа в Центральном районе Волгограда оказалось осложнено движение автомобильного транспорта по мосту через Волгу. На текущий момент в пробке встал участок дороги от подъезда с ул. Рокоссовского до Мамаева кургана.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», затор уже растянулся на 3 километра и продолжает увеличиваться.





По информации очевидцев, здесь в полдень водитель легковушки протаранил отбойник, заблокировав проезжую часть.

- В 12:30 водитель, управляя автомашиной «Крайслер», напротив дома № 20 по ул. Землянского не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, девушка-водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, «Яндекс. Карты»