В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозрения

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Волгограде началась подготовка к возведению 120-метрового колеса обозрения. Площадку под новый аттракцион готовят рядом с существующим 50-метровым колесом.

– На период производства работ по устройству аттракциона для обеспечения безопасности гостей парка территория будет частично огорожена, при этом действующее колесо обозрения продолжает функционировать и удобный проход к нему организован, – сообщили в пресс-службе ЦПКиО. – Сейчас подрядчик при помощи буровой установки обустраивает опорные конструкции, после чего перейдет к установке металлических панелей.

В парке убеждают, что строительство колеса-гиганта на данном этапе никак не влияет на безопасную эксплуатацию существующего 50-метрового колеса обозрения.

– Демонтаж прежнего аттракциона стартует осенью текущего года, – уточнили в парке.

Новый аттракцион в ЦПКиО станет первым объектом развлечения такого рода в России, самым большим по диаметру и вторым по высоте в стране после 140-метрового «Солнца Москвы» на ВДНХ.