Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероида

15.08.2025 11:38
17 августа Земле предстоит разминуться с 50-метровым астероидом. По данным ИКИ РАН, небесное тело приблизится к планете на опасную дистанцию.

- Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров, - сообщили учёные.

Примечательно, что астероид стал для специалистов неожиданностью. Ранее его приближение не фиксировалось. Впервые небесное это тело было обнаружено около двух недель назад, 1 августа.

На минимальное к Земле расстояние, по расчётам, астероид приблизится в 12:03.

Отметим, учёные подчёркивают, что полностью исключить вероятность того, что объект будет захвачен гравитацией нашей планеты – невозможно. Однако вероятность этого крайне мала, при условии, что он не столкнётся с другим космическим телом, которое скорректирует его орбиту. Последний раз такой астероид обрушивался на землю 50 тыс. лет назад, оставив на нашей планете своеобразный «шрам» в виде грандиозного Аризонского кратера.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky

12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
09:44
Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жильяСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии августаСмотреть фотографии
08:39
Ревность или случайный конфликт? Убийца судьи Ветлугина мог спланировать расправу заранееСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде закупают 15 видеокамер для слежки за парковками на «зеленке»Смотреть фотографии
07:31
На границе с Волгоградской областью ПВО сбили 16 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
Под Волгоградом простятся с 54-летним добровольцем Владимиром ВладимировымСмотреть фотографии
06:38
Росавиация через 12 часов открыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
06:03
Коллапс в аэропорту Волгограда: задержаны 19 рейсов, 4 отмененыСмотреть фотографии
05:49
Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 Смотреть фотографии
22:09
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве судьи в КамышинеСмотреть фотографии
21:49
В Камышине жестоко убили федерального судьюСмотреть фотографии
21:24
Автор словаря донских говоров Евгения Брысина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде заявили о ликвидации пожара на НПЗСмотреть фотографии
20:38
РПН проверил качество воздуха после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга сел в СаратовеСмотреть фотографии
19:33
Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в ВолгоградСмотреть фотографии
19:27
СК «Ротор» и ВГАФК подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
19:13
Хитрую схему выкупа за бесценок земли у государства пресекли под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:33
Росавиация закрыла аэрпорт ВолгоградаСмотреть фотографии
18:23
«В итоге нас похоронят»: перевозчики маршруток Волжский-Волгоград предрекли хаос с 18 августаСмотреть фотографии
17:59
Волгоградца со странной склонностью суд отправил в колониюСмотреть фотографии
17:50
Самый экстремальный аттракцион России открыли в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 