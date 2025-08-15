



17 августа Земле предстоит разминуться с 50-метровым астероидом. По данным ИКИ РАН, небесное тело приблизится к планете на опасную дистанцию.

- Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров, - сообщили учёные.

Примечательно, что астероид стал для специалистов неожиданностью. Ранее его приближение не фиксировалось. Впервые небесное это тело было обнаружено около двух недель назад, 1 августа.

На минимальное к Земле расстояние, по расчётам, астероид приблизится в 12:03.

Отметим, учёные подчёркивают, что полностью исключить вероятность того, что объект будет захвачен гравитацией нашей планеты – невозможно. Однако вероятность этого крайне мала, при условии, что он не столкнётся с другим космическим телом, которое скорректирует его орбиту. Последний раз такой астероид обрушивался на землю 50 тыс. лет назад, оставив на нашей планете своеобразный «шрам» в виде грандиозного Аризонского кратера.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky