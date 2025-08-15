



В Городищенском районе при проведении земляных работ нашли фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной война. Снаряд был обнаружен в 7 километрах северо-восточнее поселка Новый Рогачик.

Населению ничто не угрожает, успокоили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Место обнаружения ФАБ-100 оцеплено полицией. В Донской спасательный центр уже отправлена заявка на выделение пиротехнического расчета.



Напомним, это уже вторая подобная находка за последние дни. Недавно в Краснооктябрьском районе Волгограда похожий снаряд нашли рядом с мусорной площадкой на улице Таращанцев.



Фото МЧС (архив)

