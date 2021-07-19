3D-модель «Белого моря» волгоградского "Химпрома" обойдется в 30 миллионов

Экология 19.07.2021 14:56
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19.07.2021 14:56
Комплекс инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по ликвидации, обезвреживанию и рекультивации химически опасного шламонакопителя завода "Химпром" проведут Волгограде за 30 миллионов рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, открытый конкурс в электронной форме с обозначенной суммой объявил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Победителю предстоит провести инженерные изыскания для получения материалов об экологическом состоянии территории, на которой расположено "Белое море", природных условиях и факторах техногенного воздействия объекта на окружающую среду, прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду, принятия оптимальных решений для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации накопленного вреда. Участки будут описаны по степени загрязнения и составе веществ, с координатами и глубиной залегания. Также будут созданы 3D модели каждого такого участка и всего шламонакопителя "Белое море". Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.
Шламонакопитель "Белое море" образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". Химическое предприятия, основанное в 1931 году, вплоть до 1987 года занималось выпуском химически опасной продукции, размещаемой преимущественно на территории цеха 34. После снятия мощностей по выпуску данной продукции на ВОАО "Химпром" сохранились объекты, не включенные в программу конверсии (цех 34, емкости с хлорорганическими отходами). Прием твердых отходов от созданных технологических процессов был организован в шламонакопитель "Белое море". Объект оборудовали в верхней части Сарептского затона путем отсыпки дамб, перемычек. "Белое море" было предназначено для складирования жидких и твердых отходов производства предприятия. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. Общая площадь "Белого моря" около 25 га.
С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду содержимого "Белого моря" производилось укрытие накопителя известью пушонкой, известково-карбонатным шламом, отсевом извести и известьсодержащими отходами карбидного производства и строительными отходами. На данный период времени накоплено около 4 млн тонн шламов. Высота шламовой площадки превысила уровень дамбы бывшего пруда-накопителя более чем на 7 метров.
Анализ шлама, твердых известь содержащих отходов и сточной воды, проведенный в 2012 году показал, что во всех образцах содержатся химические вещества категории аварийно – химически опасных веществ в количествах в десятки и сотни раз превышающих предельно допустимые концентрации. К таким веществам относятся сероводород, сероуглерод, ртуть, хлористый метил, меркаптан и хлор (органически связанный).
Объем накопленных отходов, идентификация их составов подлежат уточнению и детализации при проведении изысканий.
Как ранее сообщало информагентство, 3D-модель "Белого моря" для упрощения инженерных изысканий на опасном объекте в начале июля текущего года предложила создать рабочая группа по разработке техзадания проекта ликвидации шламонакопителя завода "Химпром". В состав этой группы, напомним, входят представители научного сообщества Волгограда, ведущих вузов, промышленники, а также надзорных природоохранных ведомств.
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