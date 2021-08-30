Три человека погибли в ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом

Происшествия 30.08.2021 09:09
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30.08.2021 09:09
Трое пассажиров Toyota Camry 57, 26 и 24 лет погибли при лобовом столкновении иномарки с цементовозом на трассе «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. На месте работают оперативно-следственная группа и экипажи ДПС.
По предварительным данным, в 7.35 26-летний водитель Toyota двигался со стороны Москвы и на мосту через реку Бузулук выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с цементовозом. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Известно, что водитель иномарки с апреля 2020 года получил 53 штрафа за нарушение ПДД, большая часть - за превышение скорости. Последний протокол был выписан всего 11 дней назад.
Фото: сообщество "Новоаннинский сегодня", ВКонтакте. Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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