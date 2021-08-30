«Это война? Мы повоюем»: полиция пришла к волгоградскому журналисту после заявления главврача больницы





Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков обратился в полицию с заявлением на учредителя газеты «Новое время» Григория Гудкова. Григорий Гудков рассказал корреспонденту ИА «Высота 102», что не знает суть претензий главного врача, но может только догадываться. «Ко мне приходил участковый, однако он не сообщил, что именно не понравилось Андрею Калмыкову в наших публикациях, которые мы постили в инстаграм. Я отказался от каких-либо показаний на основании статьи 51 конституции РФ», - пояснил Григорий. Он рассказал, что в последнее время деятельности Михайловской ЦРБ было посвящено несколько публикаций в аккаунте издания. «У нас выходили статьи, где рассказывалось о том, что в районной больнице работал кабинет по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей, хотя лицензии на эту деятельность у медучреждения не было. Прокуратура провела по этому факту проверку, главного врачу было вынесено представление, однако в надзорном органе посчитали, что эта деятельность не приносила медучреждению прибыли, и материалы были переданы в территориальное управление Росздравнадзора. Еще была публикация про то, что Андрей Калмыков получал ковидные выплаты, хотя, по нашим данным, он практически не заходил в красную зону. Также наше издание сообщало о вопиющем случае – смерти новорожденного в роддоме Михайловской ЦРБ, где не оказалось неонатолога», - сообщил Григорий Гудков. По словам учредителя издания, если главный врач Михайловской ЦРБ решит обратиться в суд, «мы с радостью будем судиться и снова поднимем все наши публикации». "Если нам объявили войну, мы повоюем", - добавил он.

Между тем, главный врач Михайловской ЦРБ в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» пояснил, что поводом для обращения его в полицию стали распространяемые Григорием Гудковым его персональные данные. «Он публикует на своем ресурсе мой сотовый телефон, призывает по нему звонить, сообщает о других якобы противоправных действиях с моей стороны. Я его предупреждал, что он нарушает закон, но Гудков меня не услышал. Пока полиция ведет проверку в связи с распространением учредителем «Нового времени» моих персональных данных. Но я не исключаю, что поводом для дальнейших обращений в правоохранительные органы станут и публикации порочащего меня характера. Я считаю, что настоящая журналистика – это когда озвучиваются две точки зрения, два мнения, но «Новое время» преподносит информацию односторонне».

Как пояснил Андрей Калмыков, обвинения в нарушении им закона со стороны журналиста он считает необоснованными. «Что касается тех же ковидных выплат, могу пояснить, что прокуратура в прошлом году проверяла меня по этому же поводу. Я захожу в красную зону, как главный врач, чтобы контролировать работу медперсонала и оперировать. Я оформлен на четверть ставки как сердечно-сосудистый хирург и оперирую в красной зоне. Недавно провел операцию пожилому человеку, удалял тромб. Кроме меня, это было сделать некому. Предполагаю, что обвинения в незаконном получении мною ковидных выплат звучат со стороны тех, кого я выгнал из красной зоны за плохую работу. Такие случаи были. Эти люди потеряли деньги и затаили обиду», - считает главный врач.

Пока проверка по заявлению Андрея Калмыкова не закончена. Между тем, 8 сентября Волгоградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу жителя Михайловки Александра Каверина на решение городского суда, который частично удовлетворил исковые требования главного врача районной больницы Андрея Калмыкова за размещенные на одном из местных сайтов сведения о руководителе медучреждения. Так, Александр Каверин должен будет заплатить медику 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за распространение информации, которую главный врач посчитал оскорбительной.

Поводом для разбирательства послужил видеоролик, размещенный осенью прошлого года на странице местного информационного портала vzglyad.pw, в котором руководитель созданной в Михайловке информационно-правовой группы по защите прав пациентов на собрании активистов заявил, что Андрей Калмыков уехал на охоту в то время, когда в районе складывалась серьезная ситуация с распространением коронавируса. Главврач посчитал, что «своим выступлением ответчик посеял панику, что главный врач во время эпидемии бросил больницу». Он утверждал, что находился в это время на лечении в Кисловодске со своей семьей.

Александр Каверин не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Так, по его мнению, Михайловский городской суд удовлетворил требования Андрея Калмыкова об опровержении слов, которые не звучали из уст ответчика. Кроме того, по мнению Александра Алексеевича, истец не предоставил доказательства того, что он находился на лечении в санатории во время пандемии, а на процессе фигурировали лишь документы о его проживании в гостинице.

Также он обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту участия юриста Михайловской ЦРБ в судебных заседаниях по частному иску Андрея Калмыкова. Однако в правоохранительных органах отказали в возбуждении дела, а нахождение юриста больницы на процессе по иску главного врача в рабочее время в руководстве медучреждения объяснили отгулом сотрудника. Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела по использованию средств медучреждения в личных целях были направлены сначала на дополнительную проверку, однако в конечном итоге прокуратура признала этот отказ законным.