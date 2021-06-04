



Михайловский городской суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования главного врача районной больницы Андрея Калмыкова к местному жителю, пенсионеру и общественнику Александру Каверину. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте суда. Так, Александр Каверин должен будет заплатить медику 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба за распространение информации, которую главный врач посчитал оскорбительной.

Напомним, главный врач больницы потребовал возмещения более 34 тысяч рублей от Александра Каверина за то, что тот, по его мнению, распространил о нем недостоверную информацию. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, размещенный осенью прошлого года на странице местного информационного портала vzglyad.pw, в котором руководитель созданной в Михайловке информационно-правовой группы по защите прав пациентов на собрании активистов заявил, что Андрей Калмыков уехал на охоту в то время, когда в районе складывалась серьезная ситуация с распространением коронавируса. Главврач посчитал, что «своим выступлением ответчик посеял панику, что главный врач во время эпидемии бросил больницу». И предоставил доказательства, что находился на лечении в Кисловодске со своей семьей. Также медика возмутило заявление Александра Каверина о приехавших из Волгограда на работу в Михайловскую ЦРБ врачах, которых активист назвал «вояжерами». Главный врач Михайловской ЦРБ указал в исковом заявлении, что указанные сведения подорвали его деловую репутацию и нанесли ущерб его чести и достоинству. Андрей Калмыков попросил суд признать недостоверной эту информацию, опровергнуть данные сведения, удалить видеоролик, а также взыскать с Александра Каверина 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, 11230 рублей за совершение истцом нотариальных действий и расходы на оплату госпошлины в размере 300 рублей.

В свою очередь Александр Каверин заявлял, что он защищал не свои интересы, а интересы жителей Михайловки, которые столкнулись с многочисленными трудностями во время пандемии, связанными с нехваткой лекарств в аптеках и мест в инфекционных госпиталях. А информацию о том, что якобы главный врач «уехал на охоту», ему сообщили в той же больнице, которой руководит Андрей Калмыков. При этом Александр Алексеевич задавался вопросом – можно ли было уходить в отпуск главному врачу в такое тяжелое время?

С делом о защите чести и достоинства главного врача Андрея Калмыкова и.о. федерального судьи Людмила Денисова разобралась немногим более чем за месяц. Из заявленных главврачом требований она исключила лишь возмещение расходов на совершение нотариальных действий, которые фиксировали факт распространения информации. Пенсионеру теперь придется выплатить медику около 25 тысяч рублей. Также удовлетворено требование главного врача о публикации опровержения распространенной информации.

Представитель Александра Каверина Иван Шипилов заявил корреспонденту ИА «Высота 102», что он и его доверитель категорически не согласны с решением суда и будут его обжаловать. «Пока решение суда мы на руки не получили, была озвучена лишь резолютивная часть. Но у нас осталось много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Например, почему судья удовлетворила требование истца об опровержении фразы «бросил все и уехал на охоту», которую якобы озвучивал Александр Каверин? На самом деле он говорил не так: «ушел в отпуск на две недели и уехал на охоту». Все-таки эти фразы различаются. Это - во-первых. Во-вторых, каким образом мой доверитель может опубликовать на ресурсе vzglyad.pw опровержение, если он не имеет никакого отношения к данному сайту? Мало того, представители информагентства даже не были привлечены в качестве третьего лица к рассмотрению дела».

Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков так прокомментировал исход судебного заседания. «Это справедливое решение. Для меня это больше не материальный вопрос. Считаю, что люди должны отвечать за информацию, которую распространяют», - сказал он.

Редакция ИА «Высота 102» будет и дальше следить за развитием событий.



