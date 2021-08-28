Словно под гипнозом: волгоградский пенсионер подарил аферистам 2 млн рублей





Жертвой телефонного мошенника стал 67-летний житель Кумылженского района, лишившись своих сбережений в размере 2,3 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне он обратился с заявлением в полицию и сообщил об обмане. Со слов пострадавшего, три дня назад ему поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в системе отображаются попытки получения доступа к банковским счетам. Чтобы обезопасить сбережения, аферист убедил пенсионера открыть новый безопасный лицевой счет и перевести на него деньги.

Мошенник звонил мужчине несколько раз и в течение двух дней потерпевший частями переводил деньги на продиктованные счета. Когда сумма переводов достигла 2 миллионов 327 тысяч рублей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в отдел полиции.

Примечательно, что родственники потерпевшего, узнав о том, что мужчина переводит свои деньги неизвестным, пытались отговорить его и убедить, что это мошенники, но мужчина продолжал верить аферистам. Также он знал о таких видах мошенничества из средств массовой информации.

В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения преступника.



