Происшествия

Словно под гипнозом: волгоградский пенсионер подарил аферистам 2 млн рублей

Происшествия 28.08.2021 11:12
0
28.08.2021 11:12


Жертвой телефонного мошенника стал 67-летний житель Кумылженского района, лишившись своих сбережений в размере 2,3 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне он обратился с заявлением в полицию и сообщил об обмане. Со слов пострадавшего, три дня назад ему поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в системе отображаются попытки получения доступа к банковским счетам. Чтобы обезопасить сбережения, аферист убедил пенсионера открыть новый безопасный лицевой счет и перевести на него деньги.
Мошенник звонил мужчине несколько раз и в течение двух дней потерпевший частями переводил деньги на продиктованные счета.  Когда сумма переводов достигла 2 миллионов 327 тысяч рублей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в отдел полиции.
Примечательно, что родственники потерпевшего, узнав о том, что мужчина переводит свои деньги неизвестным, пытались отговорить его и убедить, что это мошенники, но мужчина продолжал верить аферистам. Также он знал о таких видах мошенничества из средств массовой информации.
В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения преступника.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
28.08.2021 12:04
Происшествия 28.08.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:54
Происшествия 28.08.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:45
Происшествия 28.08.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:35
Происшествия 28.08.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 13:34
Происшествия 27.08.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 13:31
Происшествия 27.08.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 08:36
Происшествия 27.08.2021 08:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2021 16:41
Происшествия 26.08.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2021 11:30
Происшествия 26.08.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2021 11:11
Происшествия 26.08.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2021 14:00
Происшествия 25.08.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2021 09:28
Происшествия 25.08.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2021 07:50
Происшествия 25.08.2021 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.08.2021 10:57
Происшествия 24.08.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.08.2021 10:56
Происшествия 24.08.2021 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
В школах Волжского торжественные линейки пройдут на обновленных площадкахСмотреть фотографии
15:36
Сотрудников Волгоградской областной думы проверят у психиатраСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградской области вшей у населения стало в два раза меньшеСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области не могут снизить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области еще одно село отбили от пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Словно под гипнозом: волгоградский пенсионер подарил аферистам 2 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде выскочивший на встречку водитель устроил крупное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
На трассе под Волгоградом иномарка влетела в асфальтоукладчикСмотреть фотографии
10:35
Камазист из Дагестана уложил водителя и пассажира BMW в волгоградскую больницуСмотреть фотографии
09:51
Массовые облавы на мигрантов прошли на полях, рынке и стройке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:16
Волгоградца за покрытую битумом машину отправили на исправительные работыСмотреть фотографии
21:50
Волгоградский губернатор развеял слухи об уходе в ГосдумуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:49
Босс кальянной в Волгограде «надымил» на 50 тысяч рублей штрафаСмотреть фотографии
17:32
В Волжском наказали участников шоу на красной «копейке» с торчащими из окон пассажирами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:42
В Волгограде выставили на продажу часть высотки бизнес-центраСмотреть фотографии
16:02
Банк «Открытие»: больше половины жителей юга не готовы платить за просмотр кинофильмовСмотреть фотографии
15:47
Учителя ОБЖ окончательно сняли с выборов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:14
Силовики раскрыли кровавое убийство на даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:53
Первый в Волгограде аквапарк открылся под занавес летаСмотреть фотографии
14:47
Министра Лаврова ждут в Волгограде на передачу знамен времен войныСмотреть фотографии
14:37
За воротами «Волгоград Арены» губернатор встретится с единороссамиСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде 30 августа временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
13:39
В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»Смотреть фотографии
13:34
В квартире волгоградцев из-под земли забил фонтанСмотреть фотографии
13:31
«Глянь, что творит!»: пьяную женщину-водителя волгоградцы сдали полиции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:31
В Волгоградской области суточная заболеваемость коронавирусом достигла нового максимумаСмотреть фотографии
12:26
Красивое решение: «Ростелеком» подключил клинике «Professional» в Волгограде комплекс цифровых услугСмотреть фотографии
12:04
«Где-то переклинило»: неправильная вода течет в квартирах жителей девятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:43
Волгоградский облсуд оставил в силе приговор трем патологоанатомам за подмену органовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 