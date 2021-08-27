



Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Вадима Колченко, Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой, сотрудников областного патологоанатомического бюро. Апелляционная инстанция вернулась к рассмотрению трагических событий, связанных со смертью Елены Мачкалян в Волжском перинатальном центре, пояснила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская.

Напомним, в январе 2017 года Вадим Колченко, являясь главным врачом ГБУЗ «ВОПАБ», производил вскрытие тела женщины, скончавшейся после родов. Желая скрыть действительные статистические данные материнской смертности в регионе и не допустить негативные последствия для учреждений здравоохранения Волгоградской области, Колченко и его подчинённые - врач-патологоанатом Екатерина Черкасова и и.о. заведующая областным консультативным паталогоанатомическим отделением Надежда Герасименко - заменили гистологические образцы печени умершей роженицы на образцы печени мужчины с установленным хроническим гепатитом. С целью сокрытия совершённого преступления, фигуранты уголовного дела уничтожили подлинные гистологические образцы. После чего составили подложный протокол исследования трупа, а родственникам погибшей женщины выдали фиктивное медицинское свидетельство о смерти.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила также, что Колченко был уличен в получении взяток от санитаров Красноармейского межрайонного паталогоанатомического отделения и областного консультативного паталогоанатомического отделения ГБУЗ «ВОПАБ» на общую сумму 591 100 рублей за непроведение проверок в связи с их противоправной деятельностью по оказанию платных услуг родственникам умерших при подготовке тел к погребению.

Также Колченко совершил хищение денежных средств санитаров ГБУЗ «ВОПАБ». Он начислял своим подчиненным премии, после чего сообщал им, что часть полученных денежных средств необходимо вернуть якобы с целью их использования на хозяйственные нужны. В действительности полученными деньгами Колченко распоряжался по своему усмотрению. Всего в период времени с декабря 2017 г. по май 2018г. он похитил денежные средства подчиненных на общую сумму 162 500 рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Подсудимые не признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Вадим Колченко был осужден на лишение свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн. руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.

Надежда Герасименко и Екатерина Черкасова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы: Герасименко сроком на 2 года, Черкасовой - 1 год 6 месяцев, с применением ст.73 - условно, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания.





На фото: Елена Мачкалян