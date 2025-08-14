Происшествия

В МЧС назвали причину воспламенения крыши МКД в Волгограде

14.08.2025 16:38
Кровля 9-этажного дома на улице Кирова в Волгограде загорелась из-за нарушений, которые были допущены при производстве работ. 

- Предварительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что сегодня на крыше девятиэтажного дома №96 по улице Кирова произошло возгорание рубероида на площади 30 кв.м. Черный столб дыма от пожара был виден в нескольких районах Волгограда. Ликвидация открытого горения на площади 40 кв.м. была объявлена в 10:47.

Известно, что на крыше многоквартирного дома проводились работы по капитальному ремонту кровли. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

