Бывший руководитель "Волгоградского областного патологоанатомического бюро" Вадим Колченко сегодня осужден к 9 лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, сегодня Дзержинский районный суд Волгограда признал Колченко виновным в получении двух взяток в крупном размере, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Напомним, что гособвинение просило приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей.

Руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская добавила, что помимо основного наказания Колченко присудили штраф в размере 2.5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как пояснила информагентству старший помощник СУ СКР по региону Наталия Рудник, вместе с Колченко приговор выслушали и его подчиненные - Наталья Герасименко и Екатерина Черкасова. Женщин осудили за превышение должностных полномочий и служебный подлог на 2 и 1,5 года лишения свободы условно.

Напомним, Вадима Колченко задержали в мае 2018 года. Первоначально его подозревали только в получении "откатов" от подчиненных. По данным следствия, с февраля 2017 по май 2018 года Колченко получил около 600 тысяч рублей взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений. В обмен он "закрывал глаза" на то, что они брали деньги с родственников умерших за подготовку тел к погребению. Позднее его обвинили в подмене органов умершей женщины. Так, в конце января 2017 года при вскрытии тела 28-летней Елены Мачкалян, которая скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал подчиненным уничтожить взятые вирусологические образцы. Позднее их заменили на образцы печени больного гепатитом. По мнению правоохранителей, сделали это для того, чтобы не ухудшать статистику "материнской смертности".

Колченко ранее публично выражал сочувствие семье и мужу скончавшейся женщины, в подмене органов которой его обвиняют. Вину он не признавал, утверждал, что его дело - ошибка. По его словам, деньги, которые передавали санитары, шли на хозяйственные нужды. Колченко пояснял, что средства были получены за оказание услуг, что напрямую не запрещается уставом учреждения.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области также напомнили, что в Волжском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении врачей перинатального центра Наталии Андреевой и Елены Поповой, обвиняемых в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентки.



