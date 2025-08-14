Общество

Розыск пропавшего 2 месяца назад невысокого волгоградца объявила полиция

14.08.2025
В Волгограде полицейские объявили о розыске 32-летнего жителя Михайловского района, который бесследно пропал 19 июня 2025 года. Почти два месяца о возможном месте нахождения Владимира Кашина ничего неизвестно. 

С просьбой к горожанам оказать содействие обратились 14 августа сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по Волгограду. 

– 19 июня он  ушел из дома по месту жительства в хуторе Большой Михайловского района Волгоградской области и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – уточняют в ГУ МВД России по региону. 

Рост мужчины небольшой – от 165 до 170 сантиметров. Славянской внешности. На вид 30-35 лет, плотного телосложения. Волосы темные средней длины, глаза карие.

В день исчезновения был одет в футболку бордового цвета, шорты джинсовые синего цвета, кроссовки темные. При себе имел черный рюкзак. 

Из особых примет – родинка на левой щеке.  

Если кто-то видел пропавшего, звоните по номеру полиции 8(8442) 93-76-26

