Розыск пропавшего 2 месяца назад невысокого волгоградца объявила полиция

В Волгограде полицейские объявили о розыске 32-летнего жителя Михайловского района, который бесследно пропал 19 июня 2025 года. Почти два месяца о возможном месте нахождения Владимира Кашина ничего неизвестно.

С просьбой к горожанам оказать содействие обратились 14 августа сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по Волгограду.

– 19 июня он ушел из дома по месту жительства в хуторе Большой Михайловского района Волгоградской области и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – уточняют в ГУ МВД России по региону.

Рост мужчины небольшой – от 165 до 170 сантиметров. Славянской внешности. На вид 30-35 лет, плотного телосложения. Волосы темные средней длины, глаза карие.

В день исчезновения был одет в футболку бордового цвета, шорты джинсовые синего цвета, кроссовки темные. При себе имел черный рюкзак.

Из особых примет – родинка на левой щеке.

Если кто-то видел пропавшего, звоните по номеру полиции 8(8442) 93-76-26