Расследования

Врачей Волжского перинатального центра отправили в колонию за смерть роженицы

Расследования 31.05.2021 17:22
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31.05.2021 17:22


Волжским городским судом оглашен приговор в отношении врачей перинатального центра, обвиняемых в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы. Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд исследовал обстоятельства трагедии, которая произошла больше четырех лет назад. 
13 января 2017 года из ГБУЗ «Городская больница №2»  в перинатальный центр №1 г.Волжского поступила беременная пациентка Елена Мачкалян  с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов. После обследования дежурные врачи, установив высокий риск преждевременных родов,  рекомендовали продолжить терапию ОРВИ и, в случае развития родовой деятельности, выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации. Игнорируя обязательный и обоснованный объем обследования и лечения, определенный дежурными врачами, не давая должной оценки клиническим проявлениям, угрожающим жизни и здоровью пациентки, заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова не провели внутреннее акушерское исследование и  приняли необоснованное решение о переводе беременной женщины обратно в городскую больницу №2". Во время транспортировки и нахождения в больнице  у пациентки продолжала развиваться серьезная акушерская патология.  Спустя три часа Елена  экстренно, по жизненным показаниям, была переведена обратно в перинатальный центр. Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся у женщины кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение   через естественные родовые пути.  
Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение.  В связи с чем Поповой при ассистировании Андреевой была проведена экстренная операция по  родоразрешению путём кесарева сечения, в ходе которой был извлечен мертвый плод. После потери 4 литров  крови несчастная женщина  впала в кому. По жизненным показаниям она была переведена в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», где, не приходя в сознание, скончалась.  
Проанализировав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришёл к выводу, что возникновение указанных паталогических состояний явилось следствием совместного оказания Андреевой и Поповой медицинской помощи, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациента.
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Наталия Андреева и Елена Попова признаны виновными в совершении преступления,  предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденным также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, вдовцу Елены пришлось потратить немало сил, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении медиков. Поддержку потерявшему любимую жену и малыша мужчине оказал глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, к которому Арам приезжал на прием. Ранее был осужден экс-главврач волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко, который получил девять лет колонии строгого режима. Он заменил органы Елены Мачкалян на печень мужчины, болевшего гепатитом, чтобы снизить показатель материнской смертности и выдал фальсифицированное заключение. 
Фото ВКонтакте Арама Мачкаляна. 

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