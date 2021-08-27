Экономика

В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»

Экономика 27.08.2021 13:39 Новости компаний
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27.08.2021 13:39 Новости компаний


Новые инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналами 25, 100 и 200 рублей теперь доступны в Волгоградском региональном филиале Россельхозбанка.
Новые монеты «Георгий Победоносец» выпущены Банком России 25 июня 2021 года ограниченным тиражом — до 100 000. Монеты выполнены из золота 999-й пробы.
Масса драгоценного металла в чистоте:
25 рублей — 3,11 г
100 рублей — 15,55 г
200 рублей — 31,10 г
В продаже также имеются давно известные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.
Оформить заказ можно на маркетплейсе монет от Россельхозбанка. При покупке от 50 монет возможна индивидуальная цена. Также доступна доставка в любой удобный офис Россельхозбанка в Волгоградской области. Если в офисе банка не хватает нужного количества монет, можно воспользоваться ссылкой «Нужно больше» в карточке монеты или на форме выбора офиса оформить предзаказ в нужном количестве.
Покупка монет из драгоценных металлов — один из самых надёжных способов долгосрочного инвестирования денежных средств в любое время. На сайте представлен калькулятор исторической доходности драгоценных металлов по данным Центрального банка РФ.
Россельхозбанк запустил маркетплейс в сентябре 2020 года. Сейчас на сайте представлено более 500 видов памятных и инвестиционных монет. Посетитель портала сможет найти для себя что-то интересное и уникальное к разным праздникам. Так, к 1 сентября на маркетплейсе представлена подборка монет с школьной тематикой и с другими памятными событиями в сентябре.

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