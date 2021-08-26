В Волгограде водитель люксовой иномарки врезался в такси с пассажирами

Происшествия 26.08.2021 11:30
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26.08.2021 11:30
Авария с участием трех автомобилей, среди которых автомобиль такси, произошла в Ворошиловском районе Волгограда. В ГУ МВД России по региону сообщили, что накануне около полуночи 29-летний водитель автомобиля люксового бренда "Infiniti" напротив дома №42 по улице Рабоче-Крестьянская совершил столкновение с "Renault Sandero" с наклейкой такси Uber. От удара такси отбросило на "Citroen".
В результате ДТП пострадала 60-летняя пассажирка такси. Женщину доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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