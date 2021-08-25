После пожара на мусорном полигоне под Волгоградом завели дело

Расследования 25.08.2021 20:02
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25.08.2021 20:02
Возбуждено административное расследование по факту пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по его результатам будут приняты меры реагирования по нарушениям в сфере обращения с отходами. На место происшествия выезжала группа инспекторов и лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Взяты все необходимые пробы, сделаны замеры.
Возгорание сегодня днем произошло на полигоне ТКО, который эксплуатирует ООО «Спецпроект». Пожар был потушен силами сотрудников полигона, помощь специализированных подразделений МЧС не понадобилась. Во время тушения въезд мусоровозов на полигон был приостановлен. Причины возгорания пока неизвестны.
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