В Волгоградской области прогнозируют дефицит воды

Экология 25.08.2021 11:47
0
25.08.2021 11:47
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России заявили о возможном дефиците воды в Волгоградской области.
По предварительным прогнозам экспертов ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму местами до 2 градусов и выше.
«На сегодняшний день Цимлянское водохранилище было наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на 2 метра выше мертвого объема и на 3 метра ниже нормального подпорного уровня, — сообщил исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков. — Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока. Важно отметить, что для обеспечения водохозяйственной деятельности на Нижнем Дону Цимлянский гидроузел со 2 августа увеличил сбросы в нижний бьеф до 280 м3/с. Тогда как при малой водности Дона прогнозируемый приток водных ресурсов в водохранилище в августе-сентябре составит всего лишь 210-250 м3/с».
С учетом указанных выше факторов возможны нарушения в работе водохозяйственного комплекса Волгоградской и Ростовской областей уже в середине октября текущего года. Заинтересованным органам исполнительной власти этих субъектов рекомендуется уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, сообщили в институте МЧС.
Реклама
Ликвидатор полигонов отходов из Красноярского края займется «Белым морем» волгоградского «Химпрома»23.08.2021 17:48
Экология 23.08.2021 17:48
Волгоградцев обрекли на жизнь среди кладбища деревьев22.08.2021 13:16
Экология 22.08.2021 13:16
Суд обязал омолодить 107 деревьев на юге Волгограда20.08.2021 11:01
Экология 20.08.2021 11:01
В Волгограде нелегальную мусорную базу нашли по запаху19.08.2021 11:03
Экология 19.08.2021 11:03
Реку в Волгоградской области признали опасной для купания15.08.2021 09:29
Экология 15.08.2021 09:29
«Словно в гигантской паутине»: дымящий лес в Волгоградской области сняли с высоты13.08.2021 13:18
Экология 13.08.2021 13:18
Приемщикам мусора в Волгоградской области выписали штрафов на четверть миллиона рублей12.08.2021 11:40
Экология 12.08.2021 11:40
Волгоградский речной порт заработал кучу штрафов на площадке в Волжском09.08.2021 15:46
Экология 09.08.2021 15:46
Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометом06.08.2021 08:18
Экология 06.08.2021 08:18
Волгоградские экологические проекты получат поддержку РУСАЛа03.08.2021 15:21
Экология 03.08.2021 15:21
Оценщиков жилья в Волгограде наказали на 1,5 млн рублей за утечку фекалий30.07.2021 10:54
Экология 30.07.2021 10:54
Попавшую в беду стаю белых лебедей спасли на озере Эльтон в Волгоградской области29.07.2021 13:13
Экология 29.07.2021 13:13
Дудак и Дудаченок подрастут на 10 км в Волго-Ахтубинской пойме22.07.2021 18:17
Экология 22.07.2021 18:17
3D-модель «Белого моря» волгоградского "Химпрома" обойдется в 30 миллионов19.07.2021 14:56
Экология 19.07.2021 14:56
Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картоном09.07.2021 13:48
Экология 09.07.2021 13:48
Реклама