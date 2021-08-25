Экология

В Волгоградской области прогнозируют дефицит воды

Экология 25.08.2021 11:47
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25.08.2021 11:47


Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России заявили о возможном дефиците воды в Волгоградской области. 
По предварительным прогнозам экспертов ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму местами до 2 градусов и выше.
«На сегодняшний день Цимлянское водохранилище было наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на 2 метра выше мертвого объема и на 3 метра ниже нормального подпорного уровня, — сообщил исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков. — Мертвый объем водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока. Важно отметить, что для обеспечения водохозяйственной деятельности на Нижнем Дону Цимлянский гидроузел со 2 августа увеличил сбросы в нижний бьеф до 280 м3/с. Тогда как при малой водности Дона прогнозируемый приток водных ресурсов в водохранилище в августе-сентябре составит всего лишь 210-250 м3/с».
С учетом указанных выше факторов возможны нарушения в работе водохозяйственного комплекса Волгоградской и Ростовской областей уже в середине октября текущего года. Заинтересованным органам исполнительной власти этих субъектов рекомендуется уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, сообщили в институте МЧС.

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