Расследования 24.08.2021 17:25
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24.08.2021 17:25
Более 327 миллионов рублей доходов, полученных от преступной деятельности, должен выплатить генеральный директор коммерческой организации Антон Лондарь, осужденный в Волгограде за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокурор Кировского района Волгограда обратился в Каневский районный суд Краснодарского края (по месту регистрации ответчика) с исковым заявлением о взыскании с Лондаря в пользу государства незаконно полученного дохода от преступной деятельности. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена Краснодарским краевым судом без удовлетворения, в связи с чем решение районного суда вступило в законную силу. Прокуратурой Кировского района запрошен исполнительный лист для предъявления к принудительному взысканию.
Как ранее сообщало информагентство, приговор в отношении 33-летнего генерального директора ООО "Волгоградский завод цветных металлов" Антона Лондаря вступил в законную силу 15 июля 2020 года. Лондарь был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Вину Антон Лондарь полностью признал.
В судебном заседании установлено, что с июля 2017 года по февраль 2019 года Лондарь осуществлял производство металлических изделий с использованием 5 электрических печей, максимальная масса расплава которых превышает 500 кг. При этом вопреки требованиям законодательства лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса на предприятии отсутствовала. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 327 миллионов рублей.
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