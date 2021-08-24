В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавируса





От коронавируса в Волгоградской области скончался 24-летний житель Урюпинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, молодого человека госпитализировали в Урюпинскую центральную районную больницу с подтвержденным COVID-19 и двухсторонней пневмонией. У 24-летнего пациента помимо инфекционного заболевания было и хроническое заболевание нервной системы. Помочь молодому человеку не смогли.

По данным специалистов, новые штаммы коронавируса стали чаще поражать молодых людей. Ранее от этого вируса в регионе умерли 19-летний житель Алексеевского района и две волгоградки в возрасте 21 и 23 лет. От коронавируса скончался и один ребенок - двухлетняя девочка из Волжского, у которой был врожденный дефект эндокринной системы. Ребенок погиб от тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Всего за минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. С начала пандемии от этой инфекции умерли 2184 жителя Волгоградской области.



