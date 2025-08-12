



Уже в предстоящие выходные – 16 и 17 августа – в городе Волжском Волгоградской области пройдет самый яркий мультисубкультурный фестиваль Ultra100. Перед гостями фейеричного праздника выступят 35 артистов. Две сцены, множество спортивных соревнований и ярких шоу – именно таким будет фестиваль в Волжском. Хедлайнерами феста станут белорусский дуэт NEMIGA и российский андеграунд-рэпер Крип-а-Крип.

ИА «Высота 102» – информационный партнер молодежного фестиваля Ultra100 – публикует подробную программу.

Первый день

16 августа фестивальный городок откроет свои двери для первых посетителей уже ранним утром – в 08:00. А уже в 09:00 будет дан старт беговых дистанций «Быстрая тропа» на 2 км и «Сладкая пыль» на 6 км. В 10:00 спортсмены выйдут на беговые дистанции «Горящий песок» и «Горькая пыль» – на 10 и 21 километр.

В течение первого дня остей фестиваля также зовут на соревнования по стритболу, чемпионат по паркуру, всероссийский чемпионат по брейкингу, спортивно-развлекательное шоу «Ультра Атланты», соревнования по агрессивным роликам, забеги с хаски в упряжках и многое другое. Желающие также смогут посетить креативные зоны от партнеров феста с множествами активностей, где можно будет выиграть необычные призы или приобрести подарки на память.

Конечно же, изюминкой фестиваля станут выступления диджеев, которые будут разогревать публику одновременно на двух сценах. Вечером с 21:00 на главной сцене ожидается выступление ISUPOV и белорусского дуэта NEMIGA.





Второй день фестиваля

17 августа фестиваль Ultra100 стартует в Волжском с 09:00. Однако для самых выносливых атлетов в 07:00 будет дан старт беговых дистанций «Молчаливая степь» и «Мертвая вода» на 45 и 70 км. В 10:00 среди женщин и мужчин пройдет велокросс на 27 и 36 км. В это же время стартуют соревнования по стритболу в дисциплине «1 на 1».

С 14:00 в рамках фестиваля пройдут баттлы по танцам в стиле «хип-хоп» и в дисциплине «все стили», а в 16:00 лучшие скейтеры региона и России покажут свое мастерство в «Скейт Контест».

С 17:00 до 20:30 любители боевых искусств смогут увидеть соревнования по панкратиону и пляжной борьбе.

В этот день, как и в первый, задавать настроение участникам и гостям феста буду диджеи. Закроет фестиваль на главной сцене Ultra100 культовый российский рэп-исполнитель Крип-а-Крип. Его выступление намечено на 20:35 17 августа.