Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке Волгограда

12.08.2025 20:55
12 августа прокуратура Волгоградской области отреагировала на информацию о массовом нарушении трудовых прав сотрудников единственного отделения «Почты России» в посёлке Гумрак Дзержинского района региональной столицы. Факты, изложенные работниками отделения, будут проверены, а действиям вышестоящего руководства дана правовая оценка.

- В настоящее время организована проверка. Изучены будут в комплексе все обстоятельства, как в части соблюдения санитарных норм размещения сотрудников, так и их трудовых прав, - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее работники отделения «Почты России» № 400122 в Гумраке рассказали журналистам ИА «Высота 102» о том, что долгое время им приходилось работать в спартанских условиях: отделение лишили стационарного водоснабжения, а после очередной «оптимизации» сюда переехало отделение из посёлка Аэропорт, в результате чего работников загнали в маленькое помещение, по мнению сотрудников, не отвечающие нормам СанПиНа. Последней каплей для работников стала ликвидация одной из ставок почтальонов и принуждение к безвозмездному выполнению дополнительного объёма работ. Сотрудники отделения массово написали заявления о расчёте с 18 августа.

