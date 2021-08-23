На Гремячинском ГОКе подвели итоги конкурса профессионального мастерства

Экономика 23.08.2021 12:50 Новости компаний
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23.08.2021 12:50 Новости компаний
«В том, что каждый работник «ЕвроХима» - профессионал своего дела, сомнений нет. И сейчас мы приглашаем на эту сцену сотрудников, которые победили в конкурсе профессионального мастерства. Встречаем аплодисментами!» - торжественная церемония, состоявшая на Гремячинском горно-обогатительном комбинате в честь 20-летия АО «МХК «ЕвроХим» и 15-летия «ЕвроХим-ВолгаКалия», была посвящена лучшим специалистам предприятия, добившимся больших успехов в работе.
В строительстве современного промышленного предприятия, такого как Гремячинский горно-обогатительный комбинат, применяются самые последние технологии и проектные решения. Поэтому решающую роль в успешной реализации таких проектов играет привлечение к работе высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, задействованных в возведении корпусов фабрики, монтаже современного высокотехнологичного оборудования и инженерных коммуникаций.
Лучших из лучших в компании «ЕвроХим» чествуют каждый год в корпоративном конкурсе профессионального мастерства. В 2021 году на промплощадке Гремячинского ГОКа самых умелых определяли среди лаборантов химического анализа, электрогазосварщиков, водителей грузового автомобиля, водителей погрузчика.
В номинации «Лучший лаборант химического анализа»первое место занял Вячеслав Нешпор, второе место у Надежды Бурхановой, на третьем месте Елизавета Дмух.
В номинации «Лучший электрогазосварщик» первое место у Романа Кашина, второе место занял Виталий Суздальцев, третьим стал Александр Леонидович Давидович.
Лучшим водителем грузового автомобиля назван Алексей Мойса, на втором месте Александр Бурков, третье место занял Вячеслав Кочкин.
В конкурсе на«Лучшего водителя погрузчика»самый высокий результат показал Сергей Капитула, на втором месте - Олег Коротенко, третьим стал Александр Брыкалин.
Победители и призеры конкурса профессионального мастерства награждены дипломами и денежными призами, а также уважением и признанием всего полуторатысячного коллектива Гремячинского комбината.
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