Самолет Волгоград-Москва в воздухе подал сигнал бедствия





Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия над Тамбовской областью. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

По предварительной информации, в самолете Sukhoi Superjet 100 произошла разгерметизация салона. Экипаж резко снизил высоту до 3000 метров.

Самолет должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.



