Под Волгоградом таксиста оштрафовали на 200 тыс. рублей за работу без лицензии

Штраф в размере 200 тысяч рублей в Волгоградской области придется выплатить таксисту, который перевозил пассажиров на своем минивэне без лицензии. Как сообщили V102.RU в Николаевском районном суде, мужчина обжаловал это решение в апелляционной инстанции, но его жалоба осталась без удовлетворения.

Согласно материалам дела, индивидуального предпринимателя, который был за рулем минивэна Hyundai Н-1, в ходе рейда 13 января текущего года остановили на посту ГАИ, расположенном на плотине ГЭС в Волжском. Было установлено, что мужчина осуществляет регулярную перевозку пассажиров и багажа легковым такси по маршруту «г. Волгоград - г. Николаевск» без соответствующей лицензии. Тем самым, как указывает суд, мужчина осуществлял непредусмотренную законодательством РФ предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

Мировой судья судебного участка № 129 Волгоградской области признал предпринимателя виновным по ч. 5 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением административного штрафа. Мужчина не согласился с этим решением и обжаловал его.