



В Советском районе Волгограда жильцы бывшего общежития ВНИАЛМИ по адресу ул. Тимирязева, д. 11 взбунтовались против выбранного в 2024 году председателя ТСЖ «Наш дом» и по совместительству известного в городе общественника Александра Хабарова. Как сообщает ИА «Высота 102», группа активистов обвинила мужчину в присвоении средств. Свои доводы волгоградцы изложили в видеообращении.







- Нас обманул Александр Хабаров. С жильцов собирались деньги. Что на них было сделано – мы не знаем. Никаких отчётов о проделанной работе нет. Когда начали вникать в ситуацию, выяснилось, что Хабаров перевёл более 350 тыс. рублей на счёт ИП Барабанова. За какие услуги был произведён расчёт, мы не знаем. Нас об этом никто не уведомлял. Договоры подписались без проведения собрания собственников. В итоге наш дом оказался в долгах перед ресурсоснабжающей организацией, - сообщает на видео одна из жительниц МКД.

На текущий день товарищество задолжало ООО «Концессии теплоснабжения» 160 тыс. рублей. Ещё один счёт в 340 тыс. рублей выставил «Волгоградэнергосбыт». При этом жильцы обнаружили, что у ТСЖ заключён договор с ИП Барабанова, куда регулярно перечислялись кругленькие суммы.

В начале 2025 года Александр Хабаров добровольно покинул пост председателя ТСЖ «Наш дом». Он продал жилую комнату в экс-общежитии и не мог занимать соответствующую должность. После чего вся власть перешла к новому председателю Владиславе Коменской.

- Сейчас мы остались один на один с долгами. В доме много пенсионеров, семей с детьми, есть жёны участников СВО. Мы боимся, что нам скоро отключат воду и электроэнергию. Где найти средства на погашения таких крупных сумм – мы не знаем. Обращались в правоохранительные органы за помощью, но никакой реакции так и не последовало, - подытожила жительница на видео.

Примечательно, что у бывшего председателя своя правда. Он уверяет, что долги образовались естественным образом из-за того, что жильцы не оплачивали соответствующие услуги, а сам по себе конфликт связан с его попыткой навести в доме порядок.

- Когда ТСЖ наконец оформило все документы и официально зашло в дом, произошла накладка. Расчётный центр не мог напрямую перечислять денежные средства от жильцов в «Концессии теплоснабжения». Когда начался отопительный сезон, соответствующие счета в принципе в адрес собственников ни в каком виде не выставлялись, а задолженность за первый месяц отопления была выставлена в адрес ТСЖ. В последствии всё наладилось, платежи стали вновь выставляться по прямым договорам. Однако ту сумму, что была в октябре повешена на товарищество, собственники погашать отказались, - рассказал журналистам Александр Хабаров.

Схожая ситуация сложилась, по словам председателя, и с компанией «Волгоградэнергосбыт», только в этом случае у собственников изначально не было прямых договоров.

- Сразу же, как создали ТСЖ, я написал заявление о переходе на прямые договора. К сожалению, оно рассматривалось довольно долго. Кроме того, возникла необходимость повторно собрать с жильцов их персональные данные, информацию об установленных счётчиках. Это всё отняло много времени. В этот период счета опять же не выставлялись, а задолженность начислялась на товарищество. Естественно, в такой ситуации говорить о выводе средств или каком-то воровстве некорректно. Это неправда, - подчеркнул общественник.

Александр Хабаров также обратил внимание, что конфликт появился, когда он начал производить замену сетей водоснабжения, в результате чего многие собственники лишились незаконных коммуникаций, которые они сами без каких-либо разрешений и согласований завели в свои комнаты.

- У меня по этому вопросу была очень жёсткая позиция. В результате и начался конфликт. Появились недовольные. Но по-другому поступить было нельзя: из-за врезок затапливалось общедомовое имущество.

Что касается текущего ремонта, экс-председатель уверяет, что он не только ни копейки не взял из отчисляемых жильцами средств, но и даже вложил собственные.









- Чтобы вы понимали, всего за пару месяцев мы начали обновлять подъезды, уложили керамогранит, произвели промывку канализации. При этом не только внутридомового участка, но и линии, которая находится на прилегающей к дому территории. Она также числится на балансе общежития и ни разу не обслуживалась. Её прочистка – один из шагов, который мы предприняли для поэтапного осушения и восстановления подвального помещения.

Индивидуальный предприниматель Владислав Барабанов, с которым у ТСЖ был заключён договор об оказании соответствующих услуг, также подтвердил, что все отчисляемые средства тратились по назначению. Более того, на каждую услугу составлялся акт.

- Мы специально создали ИП, чтобы собственники могли сэкономить. Если заказывать соответствующие услуги у обслуживающих организаций, то это обходится в копеечку. Мы же искали хороших специалистов, которые работали индивидуально и через ИП оформляли отношения с помощью договоров оказания услуг. Чтобы вы понимали, нас за эти месяцы уже неоднократно проверяли и полиция, и СК, и прокуратура. Если бы действительно были бы нарушения, то нас бы давно уже не было на свободе, - отметил бизнесмен.

Сейчас Владислав Барабанов вместе с Александром Хабаровым создали собственную управляющую компанию. Несмотря на произошедший конфликт, они готовы вновь попытаться помочь общежитию, забрав его в обслуживание. Если, конечно, собственники изъявят такое желание.

Фото из архива ИА «Высота 102», Александра Хабарова и жильцов общежития