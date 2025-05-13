Кредитные долги волгоградцев запретят передавать коллекторам





В России планируют ввести запрет на передачу задолженностей по потребительским кредитам третьим лицам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на законопроект, инициатива подготовлена в целях защиты прав и интересов жителей страны, имеющих просроченную задолженность.

В пояснительной записке сообщается, что согласно данным Банка России, к концу 2024 года уровень закредитованности населения страны достиг 62%. В связи с этим больше половина заемщиков берут новые кредиты, чтобы погасить предыдущие задолженности.

Кроме того, авторы законопроекта ссылаются на статистические данные Росстата, которые говорят о том, что 35% граждан каждый месяц выплачивают по кредитам больше половины своего дохода. В связи с этим совокупная задолженность по кредитам к концу прошлого года превысила более 30 триллионов рублей, увеличившись в общей сумме на целых 2 триллиона рублей.

Новый законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», закрепив запрет на передачу кредиторами требований по договорам потребительского кредита третьим лицам. Также изменения коснутся закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», исключив возможность передачи прав требования по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам.

Также изменения в законе ужесточат требования к кредитным и микрофинансовым организациям, занимающихся деятельностью по возврату просроченной задолженности.