Общество

В России планируют привлечь к борьбе с бездомными собаками полицию и Росгвардию

Общество 13.05.2025 16:45
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13.05.2025 16:45


В Госдуме разработан новый законопроект, который должен снизить количество нападений бездомных животных. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарии хотят привлечь к защите граждан вооружённых сотрудников полиции и Росгвардии, а также ввести в регионах единые горячие линии, куда жители смогут обращаться в случае бесчинства животных.

По информации экспертов, в 2024 году бездомные животные только по официальной статистике совершили 360 тысяч нападений. Из них порядка 237 тысяч приходятся на собак. Лидирует по количеству пострадавших Центральный федеральный округ.

Новая инициатива законотворцев подразумевает создание простой, понятной и эффективной системы, когда житель того или иного населённого пункта может сообщить о бродячем животном, стае собак или уже свершившемся нападении на региональный номер горячей линии. Последняя должна быть создана на основе единого номера экстренных служб 112.

Кроме того, на следующем этапе россиянам должна быть доступна возможность направлять в профильные службы фото- и видеоматериалы. Для этого соответствующую возможность предстоит внедрить Минцифры.

Отдельное направление работы парламентариев – разработка единых для всех регионов сценариев реагирования на нападение или угрозу нападения бездомных собак. Такого рода обращения граждан должны, по мнению депутатов, иметь оперативный отклик. Реагировать на такого рода информацию парламентарии хотят доверить полиции и Росгвардии. Кроме того, правоохранителям предлагается разрешить использование для защиты населения от животных табельного оружия.

Отметим, законопроект внесён в Госдуму, однако пока что проходит лишь этап согласования.

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