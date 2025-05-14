Общество

Цены на «вторичку» снова выросли в Волгограде

Общество 14.05.2025 07:22
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14.05.2025 07:22


В Волгограде вновь выросла стоимость квадратного метра на «вторичке». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс Недвижимость, рост в апреле составил 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В Волгограде медианная стоимость квадратного метра жилья в апреле достигла 96 000 рублей. При этом количество доступных предложений выросло на 3,7%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь жилья - 49,5 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников стала Пермь (+3,4% – до 106 000 рублей), на втором месте – Ростов-на-Дону (+1,8% – до 123 000 рублей), на третьем – Екатеринбург (+1,4% – до 125 000 рублей) и Челябинск (+1,4% – до 99 000 рублей).

Эксперты считают, что стагнация ключевой ставки повлияла на повышение стоимости жилплощади. 

– В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление. На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня. Также стоит отметить, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц – это показатель, который не превышает уровень текущей инфляции, – подчеркнули аналитики. 

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