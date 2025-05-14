Общество

Подвиг волгоградца с позывным «Дым» на передовой попал на видео

Общество 14.05.2025 08:16
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14.05.2025 08:16




Подвиг волгоградца с позывным «Дым» в зоне СВО попал на видео. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское отделение ОНФ, героическую работу бойца удалось снять на видео. 
Сапер с риском для своей жизни разминировал дорогу, имеющую важное стратегическое значение для российских войск. Несмотря на полученное осколочное ранение, он продолжил выполнять свою опасную работу, сделав себе укол обезболивающим. 
Видео волгоградского отделения ОНФ t.me

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