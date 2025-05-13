



Волгоградский областной совет ветеранов разработал законопроект, включающий комплекс мероприятий по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Как сообщает V102.RU, в их число вошло захоронение и перезахоронение останков погибших героев, сохранение и благоустройство воинских мемориалов, создание мемориальных музеев, установка стел, обелисков и других памятных объектов.

Также проектом предусматривается обустройство отдельных территорий, которые исторически связаны с подвигами павших защитников. В этот список вошло проведение поисковой работы, присвоение имен погибших солдат улицам и площадям, географическим объектам, организациям и образовательным учреждениям, установление памятных дат, связанных с именами погибших. Кроме того, также предлагается учредить награды и стипендии Волгоградской области имени выдающихся защитников страны.

Проект также разграничивает полномочия органов власти региона и местного самоуправления, определяет положения по государственному учету, содержанию и благоустройству данных объектов, устанавливает порядок создания и ведения Книги Памяти Волгоградской области, и закрепляет норму о присвоении населенным пунктам почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».