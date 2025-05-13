В Красноармейском районе Волгограда судебные приставы опечатали павильон общепита «Шашлычный домик» на проспекте Столетова. По информации ГУФССП региона, деятельность забегаловки остановлена из-за выявленного ранее Роспотребнадзором нарушения санитарного законодательства.
Так, в частности, установлено, что в заведении, где, судя по названию, готовили для волгоградцев блюда на мангале, не было горячей воды и даже моечного оборудования, а разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывался совместно. Кроме того, ИП не смог предъявить во время проверки свою медицинскую книжку.
Уточняется, что «Шашлычный домик» закрылся на месяц.