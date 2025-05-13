Общество

Имя участника Сталинградской битвы присвоили маневровому тепловозу

Общество 13.05.2025 18:26
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13.05.2025 18:26

Маневровый тепловоз серии ТЭМ18ДМ эксплуатационного локомотивного депо Волгоград получил имя почетного железнодорожника Михаила Васильевича Кузина, который был ветераном Сталинградской битвы и Героем Социалистического Труда.
Событие прошло в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие работники железнодорожных предприятий волгоградского региона, активисты молодежного и ветеранского движений, студенты профильных учебных заведений, школьники, а также родные и близкие ветерана. 
Инициатива назвать локомотив в честь машиниста принадлежит сотрудникам и ветеранам локомотивного депо, а также представителям Волгоградского Теркома Роспрофжел. Тепловоз будет задействован в маневровых работах на станции «Волгоград-1».
Для справки
Михаил Васильевич Кузин родился 19 сентября 1910 года в селе Гладышево Токаревского района Тамбовской области в семье железнодорожника. С 1928 трудился в паровозном депо Сталинград в должности слесаря по ремонту паровозов, а затем стал машинистом. 
В годы Великой Отечественной войны Михаил Кузин обеспечивал воинские и эвакуационные перевозки на Сталинградской железной дороге. Окончание войны он встретил в Челябинске. 
Труд Михаила Кузина отмечен отраслевыми и государственными наградами. В частности, званием Героя Социалистического Труда, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда», знаком «Почётный железнодорожник».

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