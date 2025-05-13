Имя участника Сталинградской битвы присвоили маневровому тепловозу

Маневровый тепловоз серии ТЭМ18ДМ эксплуатационного локомотивного депо Волгоград получил имя почетного железнодорожника Михаила Васильевича Кузина, который был ветераном Сталинградской битвы и Героем Социалистического Труда.

Событие прошло в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие работники железнодорожных предприятий волгоградского региона, активисты молодежного и ветеранского движений, студенты профильных учебных заведений, школьники, а также родные и близкие ветерана.

Инициатива назвать локомотив в честь машиниста принадлежит сотрудникам и ветеранам локомотивного депо, а также представителям Волгоградского Теркома Роспрофжел. Тепловоз будет задействован в маневровых работах на станции «Волгоград-1».

Для справки

Михаил Васильевич Кузин родился 19 сентября 1910 года в селе Гладышево Токаревского района Тамбовской области в семье железнодорожника. С 1928 трудился в паровозном депо Сталинград в должности слесаря по ремонту паровозов, а затем стал машинистом.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Кузин обеспечивал воинские и эвакуационные перевозки на Сталинградской железной дороге. Окончание войны он встретил в Челябинске.

Труд Михаила Кузина отмечен отраслевыми и государственными наградами. В частности, званием Героя Социалистического Труда, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда», знаком «Почётный железнодорожник».