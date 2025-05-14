В Волгограде 14 коллекторским агентствам напомнили о законе

Общество 14.05.2025 08:04
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14.05.2025 08:04
В Волгограде прошла рабочая встреча с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности и включенными в соответствующий государственный реестр. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, представителям коллекторских компаний были разъяснены нормы действующего законодательства, регулирующего деятельность по возврату простроченной задолженности, и акцентировано внимание на недопущении нарушений его требований.
На сегодняшний день все 14 профессиональных коллекторских организаций, зарегистрированных на территории Волгоградской области, относятся к низкой категории риска нарушения закона при работе с должниками. Решение о присвоении категории риска главное управление принимает ежегодно по результатам анализа деятельности коллекторов за предыдущий календарный год, исходя из информации о видах и количестве нарушений, допущенных подконтрольным лицом.
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