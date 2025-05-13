«Сердце матери не обмануло»: в Елани погибшего на СВО бойца хоронят второй раз

В Волгоградской области исправили страшную ошибку, которая произошла с захоронением останков погибшего на СВО бойца. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 14 мая, в рабочем поселке Елань пройдут похороны Владимира Лешпаева, погибшего 5 марта 2023 года в боях за село Водяное ДНР.

Однако Владимира уже провожали в последний путь 21 сентября 2023 года. Но тогда, рассказали ИА «Высота 102» местные жители, его мать не верила, что в гробу лежат останки ее сына.

– И материнское сердце не подвело. Она не зря чувствовала, что похоронила не своего сына. Так все и оказалось, – делятся шокированные еланцы.

Роковую ошибку удалось исправить. Теперь Владимир уже точно будет покоиться в родной земле.

В администрации Еланского района, куда обратился корреспондент V102.RU, отказались пояснить, почему произошла такая путаница, заявив: «Мы этим не занимаемся».

Владимиру Лешпаеву было 29 лет – он всего лишь несколько дней не дожил до 30-летия. На СВО пошел служить добровольцем, воевал в штурмовой роте «Z». Он был настоящим мужчиной, смелым и отважным, вспоминают о нем земляки.

Фото Сердце Елани / t.me