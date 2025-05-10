В Волгограде легковушка разнесла павильон ПВЗ Яндекс Маркета

Происшествие, по сообщению очевидцев, произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 10 мая, передает V102.RU. Отечественные «Жигули» с ростовскими номерами (61-й регион) въехали в павильон пункта выдачи заказов Яндекс Маркета.
По предварительным данным, ДТП произошло на улице Репина. Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции.
По видеокадрам с места происшествия видно, что водитель легковушки протаранил пластиковую обшивку, стеклопакет и въехал внутрь павильона, снося гипсокартонные перегородки.
Информация уточняется в ГУ МВД России по региону.
Видео: Жесть Волгограда / t.me