Расследования

В Волгограде директор частного детсада год держала сотрудников на «голодном пайке»

Расследования 20.08.2021 10:23
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20.08.2021 10:23


Уголовное дело возбуждено в отношении директора частного детского сада в Волгограде, которая год не выплачивала заработную плату своим подчиненным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, женщина обвиняется по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
По данным следствия, на протяжении 2020 года обвиняемая не выплачивала заработную плату воспитателю и помощнику воспитателя своего дошкольного учреждения. Общая сумма задолженности перед ними составила почти 200 тысяч рублей.
Директор не рассчиталась с потерпевшими даже тогда, когда одна из них уволилась по собственному желанию, а вторая ушла в отпуск по уходу за ребенком. Как установили следователи, возможность своевременно погасить задолженность по заработной плате у директора была, но она тратила деньги на оплату аренды помещения детского сада, коммунальных услуг, налогов и сборов, а также на иные хозяйственные нужды.
На стадии расследования обвиняемая погасила лишь десятую часть долга, выплатив одной из потерпевших 20 тысяч рублей. Теперь она предстанет перед судом.
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления – в минувшем году за невыплату заработной платы подчиненным она заплатила судебный штраф.  

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