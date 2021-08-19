Происшествия

Село в Волгоградской области отстояли от лесного пожара

Происшествия 19.08.2021 20:58
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19.08.2021 20:58


В Камышинском районе Волгоградской области сегодня потушили пожар около села Семеновка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, но сосновый лес около этого населенного пункта серьезно пострадал. Самое страшное, что огонь, охвативший сосновый бор, несло ветром прямо на село.
Заместитель главы администрации района Илья Ерофеев, который присутствовал на месте, рассказал, что пожар тушили всем миром. Для борьбы с пламенем подогнали три трактора с плугами и трактор с подвозом воды от предприятия «Агро-Леон» и фермера Крапивницкого, из Камышина примчался КАМАЗ, заправленный 10-ю кубами воды.

9-й отряд МЧС организовал работу пожарной насосной станции для заправки техники водой из местного пруда. 14 пожарных машин 28 и 29 пожарных частей пришли из Усть-Грязнухи и Таловки, Петрова Вала и Камышина, а также села Гусёвка Ольховского района.

В пожаре погибли 25 гектаров соснового леса и сгорели 20 гектаров степи, но, к счастью, село удалось отстоять от огня. 
Фото Ильи Ерофеева, администрация Камышинского района (ВКонтакте). 

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