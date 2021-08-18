Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зерна

Экономика 18.08.2021 17:55
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18.08.2021 17:55
Аграрии в Волгоградской области убрали зерно с 88% посевных площадей, намолотив 3,3 млн тонн зерна при целевом показателе в 4 млн тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, до конца сезона земледельцы соберут урожай еще с 200 тысяч гектаров, на половине из которых растет кукуруза.
Часть урожая свозят в хлебоприемные пункты, которые готовы принять 6,5 млн тонн зерна. С 2014 года в Волгоградской области мощности хранения выросли на 15%: часть площадок модернизирована, построены новые. Одна из усовершенствованных площадок расположена на предприятии «Солодчинское ХПП» в Иловлинском районе, которое сегодня посетил с рабочей поездкой губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Задача, которая перед нами стоит, — закрепить и усилить позиции Волгоградской области среди регионов-лидеров АПК России через решение вопросов переработки, которая должна выйти на качественно новый уровень. Это даст нам дополнительные возможности, обеспечит устойчивость всего агропромышленного комплекса региона — за этим будущее», — заявил глава региона на выездном совещании.
Еще одно направление для развития волгоградского АПК – экспорт зерна. В 2020 году за рубеж было отправлено 4 млн тонн зерна, что в два раза больше среднемноголетних значений. Расширяется и география поставок: волгоградское зерно, технические культуры отгружают в Европу, Африку, Канаду, Японию. Тем не менее, власти намерены экспортировать еще больше на внутренний и внешний рынки, в том числе железнодорожным и водным транспортом.
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