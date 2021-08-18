Экономика

Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зерна

Экономика 18.08.2021 17:55
0
18.08.2021 17:55


Аграрии в Волгоградской области убрали зерно с 88% посевных площадей, намолотив 3,3 млн тонн зерна при целевом показателе в 4 млн тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, до конца сезона земледельцы соберут урожай еще с 200 тысяч гектаров, на половине из которых растет кукуруза.
Часть урожая свозят в хлебоприемные пункты, которые готовы принять 6,5 млн тонн зерна. С 2014 года в Волгоградской области мощности хранения выросли на 15%: часть площадок модернизирована, построены новые. Одна из усовершенствованных площадок расположена на предприятии «Солодчинское ХПП» в Иловлинском районе, которое сегодня посетил с рабочей поездкой губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Задача, которая перед нами стоит, — закрепить и усилить позиции Волгоградской области среди регионов-лидеров АПК России через решение вопросов переработки, которая должна выйти на качественно новый уровень. Это даст нам дополнительные возможности, обеспечит устойчивость всего агропромышленного комплекса региона — за этим будущее», — заявил глава региона на выездном совещании.
Еще одно направление для развития волгоградского АПК – экспорт зерна. В 2020 году за рубеж было отправлено 4 млн тонн зерна, что в два раза больше среднемноголетних значений. Расширяется и география поставок: волгоградское зерно, технические культуры отгружают в Европу, Африку, Канаду, Японию. Тем не менее, власти намерены экспортировать еще больше на внутренний и внешний рынки, в том числе железнодорожным и водным транспортом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:31
Экономика 18.08.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:23
Экономика 18.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:10
Экономика 18.08.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2021 09:36
Экономика 18.08.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 14:49
Экономика 17.08.2021 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 13:22
Экономика 17.08.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 11:46
Экономика 17.08.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 10:14
Экономика 17.08.2021 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 09:54
Экономика 17.08.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 15:02
Экономика 16.08.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 13:39
Экономика 16.08.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:55
Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зернаСмотреть фотографии
17:44
Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в МосквуСмотреть фотографии
17:14
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повиннойСмотреть фотографии
17:02
В Урюпинске бешеная кошка поцарапала детейСмотреть фотографии
15:57
Жители дома с частной котельной в Волгограде два месяца мучаются без горячей водыСмотреть фотографии
15:16
Владелец сети АЗС в Сургуте скрывал налоги в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплатыСмотреть фотографии
12:44
Волгоградстат подсчитал траты родителей на 1 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Водоканал Урюпинска в Волгоградской области передадут в концессию до конца годаСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:57
В ковидарии Волгоградской области придут с проверкойСмотреть фотографии
11:46
Волгоградцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтоварыСмотреть фотографии
11:45
Обокравшему волгоградских детей-инвалидов дагестанцу продлили арестСмотреть фотографии
11:03
Памятник героям в центре Волгограда расходится по швамСмотреть фотографии
10:33
Вакцинированные от коронавируса россияне смогут выиграть в лотерею 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:25
«Вину не признает»: экс-чиновник из Волжского идет под суд за коррупционную стройкуСмотреть фотографии
10:23
Половина попугайчиков в Японии кормится волгоградским зерномСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрыласьСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде сгорели дом с машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Престарелая жительница Волгоградской области лишилась пенсии из-за чужих долговСмотреть фотографии
17:55
В ковидных госпиталях Волгоградской области откроют избирательные участкиСмотреть фотографии
17:18
Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Битва Севера и Юга»: онлайн-турнир по игре World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более четверти миллиона человекСмотреть фотографии
16:39
Более 70 процентов педагогов Волгоградской области привились от коронавирусаСмотреть фотографии
15:46
В конкурсе на должность главы фонда капремонта Волгоградской области определился победительСмотреть фотографии
14:09
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумираСмотреть фотографии
13:25
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрамиСмотреть фотографии
13:04
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 