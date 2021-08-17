Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из Краснодара

Происшествия 17.08.2021 10:34
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17.08.2021 10:34
В дорожной аварии, произошедшей из-за собаки в Волгоградской области, пострадал 29-летний житель Краснодарского края. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне поздно вечером мужчина двигался по улице Ленина в Краснослободске на мопеде "Стелс" без государственных номеров. Напротив дома №181Г он попытался объехать выбежавшую на дорогу собаку, но не справился с управлением и опрокинулся. Водителя госпитализировали в больницу.
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