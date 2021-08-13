Здравоохранение

В Волгоградской области от коронавируса умер 18-летний парень

Здравоохранение 13.08.2021 14:39
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13.08.2021 14:39


От коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончался 18-летний житель Алексеевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, молодой человек обратился за медицинской помощью по месту жительства спустя несколько дней после начала заболевания. По результатам осмотра его госпитализировали в волгоградскую областную больницу №1, где выявили двухстороннюю пневмонию. Также у 18-летнего парня был диагностирован COVID-19. Пациента перевели в инфекционный стационар, где он впоследствии скончался. При жизни у молодого человека были хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы.
За сутки от коронавируса погибли 15 человек, а всего COVID-19 унес жизни 2018 жителей региона.
Отметим, что в  последнее время все чаще от этого заболевания стали умирать молодые люди. Ранее от коронавируса скончались две девушки 21 и 23 лет.

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