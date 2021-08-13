



Волгоградское УФАС пока не получало распоряжений из федерального антимонопольного ведомства о проведении проверок в торговых сетях на предмет возможного антиконкурентного сговора. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном управлении, распоряжение ФАС РФ касается проверки федеральных торговых сетей в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Деятельность ритейлеров проанализируют на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен. В Волгоградском УФАС уточнили, что, помимо федеральных торговых сетей, в регионе работают и местные ритейлеры – «Радеж», «МАН», «Светофор» и «Тамерлан».

Между тем, в рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.



