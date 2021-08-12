Происшествия 12.08.2021 16:41
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12.08.2021 16:41
Огонь уничтожил уже более 200 га леса в Даниловском районе Волгоградской области, борьба со стихией продолжается. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, крупный природный пожар бушует в Даниловском районе второй день. Сообщение о возгорании лесного фонда в районе хутора Каменночерновского поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 11 августа. Тушение осложнялось сильным ветром, который менял свое направление и способствовал распространению огня. Из-за возможного ухудшения обстановки было принято решение об эвакуации жителей, однако пока этого не потребовалось.
Помощь была предоставлена одной из жительниц поселка, которая по состоянию здоровья в случае ухудшения обстановки не смогла бы покинуть свой дом – ее доставили в местную ЦРБ. Массовая эвакуация не проводилась.
Благодаря слаженным действиям всей группировки по тушению пожара в течении ночи, удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Погибших и пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной возгорания стала сухая гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве.
В тушении пожара задействованы более 40 единиц техники и свыше 130 человек личного состава.
Отметим, что по прогнозам Гидрометцентра РФ осадков в ближайшие сутки в Волгоградской области не ожидается. Синоптики предупреждают о сильной жаре в регионе - до 43 градусов выше нуля.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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