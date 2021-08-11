Ревнивец с топором устроил дебош на турбазе под Волгоградом

Происшествия 11.08.2021 15:46
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11.08.2021 15:46
Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в отношении 52-летнего жителя Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина был задержан на территории базы отдыха в Светлоярском районе, куда он ворвался с топором.
Установлено, что все произошло ночью 7 августа. Волгоградец подбежал к находившейся с семьей в беседке 50-летней женщине, стал высказывать ей угрозы убийством, замахиваясь топором и, портить им мебель и предметы интерьера. Дебошира задержал прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции.
Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что перепутал потерпевшую со своей супругой, подозревая, что последняя находилась на данной турбазе с другим мужчиной.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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