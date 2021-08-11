Здравоохранение

Смертность от ковида в Волгоградской области вновь достигла пиковой отметки

Здравоохранение 11.08.2021 12:19
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11.08.2021 12:19


От коронавируса в Волгоградской области за сутки скончались 17 человек - это пиковое значение ранее регистрировалось лишь однажды, 5 августа. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Значительный рост смертности от коронавируса в Волгоградской области был зафиксирован 24 июня. С тех пор показатель не снижается. 
Максимального значения в регионе достигла и суточная заболеваемость COVID-19. Выявлено 331 новый случай. Выписались из стационаров 290 человек - меньше, чем заболели за сутки.
Всего за время пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 74,8 тысячи заболевших COVID-19. Скончались 1987 человек.

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