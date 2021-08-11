Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)











Житель Волгограда задержан по подозрению в мошенничестве с ценниками в гипермаркете в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний ранее судимый мужчина смошенничал и купил дорогой велосипед намного дешевле.





По данным следствия, днем 10 августа подозреваемый подменил ценники на выставленные в торговом зале велосипеды. На кассе мужчина произвел оплату выбранного им товара, введя в заблуждение кассира-продавца. Недостача товара и денежных средств вскрылась вечером, после чего работники обратились с заявлением в полицию.

В течение нескольких часов личность покупателя была установлена, его задержали. Мужчина сознался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



