Расследования

После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотра

Расследования 10.08.2021 17:23
0
10.08.2021 17:23


В ходе проверки нарушения прав 2-летнего ребенка в инфекционной больнице Волгограда выявлен еще один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Правовая оценка будет дана и этому случаю, выявленному в ходе доследственной проверки, которая проводится после вопиющего видео, опубликованного 8 августа в социальных сетях.
Напомним, на видео были запечатлены кадры, как полуголый ребенок ползает по полу, а в умывальнике лежит испачканный фекалиями памперс. В СУ СК по Волгоградской области отреагировали на распространенную в пабликах и СМИ информацию об условиях пребывания ребенка в больнице. Было установлено, что 2-летнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых. В настоящее время решается вопрос об установлении опеки над мальчиком его родственниками и лишении матери родительских прав. Сейчас вместе с мальчиком в больнице находится и его мать.
По материалу получены объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее, отметим, ход доследственной проверки по этому случаю взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. На все подобные сигналы в СМИ и социальных сетях реагирует также прокуратура Волгоградской области, публикации берутся на контроль и проверяются, пояснили информагентству в пресс-службе надзорного органа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
10.08.2021 20:19
Расследования 10.08.2021 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 16:30
Расследования 10.08.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 13:00
Расследования 10.08.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 12:52
Расследования 10.08.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 12:41
Расследования 10.08.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2021 15:11
Расследования 09.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2021 12:08
Расследования 09.08.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 20:08
Расследования 08.08.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 12:25
Расследования 08.08.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 11:25
Расследования 08.08.2021 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 11:41
Расследования 06.08.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинацииСмотреть фотографии
17:50
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в ГосдумуСмотреть фотографии
17:23
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотраСмотреть фотографии
17:15
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублейСмотреть фотографии
16:27
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:46
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
От коронавируса умерла 23-летняя волгоградка без хронических заболеванийСмотреть фотографии
13:30
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителейСмотреть фотографии
13:00
Волгоградца осудят за растление малолетнихСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлымСмотреть фотографии
12:41
Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:26
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погибСмотреть фотографии
10:31
В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил заборСмотреть фотографии
10:19
На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршруткиСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долговСмотреть фотографии
09:19
«Волгоградэнергосбыт» напомнит о передаче показанийСмотреть фотографии
08:45
«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Грузовой теплоход врезался в ворота шлюза ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:11
В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике ВолжскогоСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области подвели итоги роста цен на всеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом на квадроциклах тушат крупный степной пожар (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Под Волгоградом началось строительство нового моста через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
17:49
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с двухлетним мальчиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:31
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 