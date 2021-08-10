После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотра





В ходе проверки нарушения прав 2-летнего ребенка в инфекционной больнице Волгограда выявлен еще один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Правовая оценка будет дана и этому случаю, выявленному в ходе доследственной проверки, которая проводится после вопиющего видео, опубликованного 8 августа в социальных сетях.

Напомним, на видео были запечатлены кадры, как полуголый ребенок ползает по полу, а в умывальнике лежит испачканный фекалиями памперс. В СУ СК по Волгоградской области отреагировали на распространенную в пабликах и СМИ информацию об условиях пребывания ребенка в больнице. Было установлено, что 2-летнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых. В настоящее время решается вопрос об установлении опеки над мальчиком его родственниками и лишении матери родительских прав. Сейчас вместе с мальчиком в больнице находится и его мать.

По материалу получены объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, отметим, ход доследственной проверки по этому случаю взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. На все подобные сигналы в СМИ и социальных сетях реагирует также прокуратура Волгоградской области, публикации берутся на контроль и проверяются, пояснили информагентству в пресс-службе надзорного органа.