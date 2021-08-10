Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублей

Расследования 10.08.2021 16:30
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10.08.2021 16:30
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы Волгограда, которая обналичила более 9 млн рублей через шесть подставных фирм. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина признала свою вину и пошла на сделку со следствием.
Действовала женщина не одна, ей помогали двое сообщников. Вместе они в 2019 году зарегистрировали в налоговой шесть юридических лиц на подставных людей. Через эти компании сообщники вывели свыше 9 млн рублей наличными, организовав незаконную банковскую деятельность. Согласно УК РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Уголовные дела в отношении подельников волгоградки выделены в отдельное производство.
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