Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублей





Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы Волгограда, которая обналичила более 9 млн рублей через шесть подставных фирм. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

Действовала женщина не одна, ей помогали двое сообщников. Вместе они в 2019 году зарегистрировали в налоговой шесть юридических лиц на подставных людей. Через эти компании сообщники вывели свыше 9 млн рублей наличными, организовав незаконную банковскую деятельность. Согласно УК РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовные дела в отношении подельников волгоградки выделены в отдельное производство.