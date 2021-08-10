Здравоохранение 10.08.2021 13:43
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10.08.2021 13:43
От COVID-19 скончалась в Волгограде 23-летняя женщина, которая до инфицирования была совершенно здорова и не имела никаких хронических болезней. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона. Пациентку доставили в больницу №15 с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Спасти девушку не удалось.
За минувшие сутки вирус не победил 37-летний мужчина и 43-летняя женщина из Волгограда, 49-летняя жительница Михайловки и 56-летняя жительница Клетского района. Еще 11 умершим было за 60. Всего жертвами коронавируса за сутки стали 16 пациентов ковидных стационаров.
Отметим, что вирус значительно "помолодел". Накануне сообщалось о смерти от коронавируса 21-летней пациентки областной клинической больницы №1.
Всего за сутки COVID-19 был выявлен у 329 человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в Волжском - 104, в Волгограде - 93, по 14 человек в Калачевском и Среднеахтубиснком районах, 19 - во Фроловском.
Всего за время пандемии зарегистрировано 74,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 1970 человек.
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