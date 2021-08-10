Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в Волжском





Оперативные сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление в Волжском, задержав троих мужчин у дома, куда они хотели ворваться с пистолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, силовую поддержку полиции оказали сотрудники Росгвардии. С самого начала операция проходила под контролем сотрудников уголовного розыска. Ранее им поступила оперативная информация, что 53-летний и 30-летний жители Быковского района, а также 24-летний волжанин, зная о наличии материальных ценностей в квартире жителя Волжского, планируют совершить на него разбойное нападение. Фигурантов задержали накануне возле дома потерпевшего. Один из подозреваемых при себе имел травматический пистолет. Оружие изъято.

По факту покушения на разбой с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

По ходатайству следователя мужчины заключены под стражу.

Оперативники предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемых, и просят граждан, пострадавших от действий задержанных, обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону: 93-79-47.



