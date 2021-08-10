Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в Волжском

Расследования 10.08.2021 12:41
0
10.08.2021 12:41
Оперативные сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление в Волжском, задержав троих мужчин у дома, куда они хотели ворваться с пистолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, силовую поддержку полиции оказали сотрудники Росгвардии. С самого начала операция проходила под контролем сотрудников уголовного розыска. Ранее им поступила оперативная информация, что 53-летний и 30-летний жители Быковского района, а также 24-летний волжанин, зная о наличии материальных ценностей в квартире жителя Волжского, планируют совершить на него разбойное нападение. Фигурантов задержали накануне возле дома потерпевшего. Один из подозреваемых при себе имел травматический пистолет. Оружие изъято.
По факту покушения на разбой с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
По ходатайству следователя мужчины заключены под стражу.
Оперативники предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемых, и просят граждан, пострадавших от действий задержанных, обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону: 93-79-47.
Реклама
Волгоградца осудят за растление малолетних10.08.2021 13:00
Расследования 10.08.2021 13:00
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлым10.08.2021 12:52
Расследования 10.08.2021 12:52
В Волгограде накажут медперсонал больницы за брошенного в боксе малыша09.08.2021 15:11
Расследования 09.08.2021 15:11
Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
В Волгограде родственника Владимира Кадина осудили за самоуправство09.08.2021 12:08
Расследования 09.08.2021 12:08
«Думал, это рак»: Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки из-за врачебной ошибки08.08.2021 20:08
Расследования 08.08.2021 20:08
«Не успел снять бампер»: сбившему насмерть ребенка жителю Волгоградской области грозит арест08.08.2021 12:25
Расследования 08.08.2021 12:25
В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыски08.08.2021 11:25
Расследования 08.08.2021 11:25
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
В Волгограде тело подростка нашли в ванной06.08.2021 11:41
Расследования 06.08.2021 11:41
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-106.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животе05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врача05.08.2021 10:44
Расследования 05.08.2021 10:44
Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО05.08.2021 09:45
Расследования 05.08.2021 09:45
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда04.08.2021 17:00
Расследования 04.08.2021 17:00
Реклама